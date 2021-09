Presidente em exercício, Mourão defende projeto de Bolsonaro que dificultaria combate a fake news

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, defendeu a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em enviar ao Congresso projeto de lei que restringe a remoção de conteúdo das redes sociais.

Para Mourão, a retirada de conteúdos em plataformas na Internet é feita de forma "desorganizada" e o Congresso Nacional deve decidir qual é a "melhor forma" de definir o que pode ou não ser excluído das redes.

"A visão do governo é que essa questão das plataformas de Internet regularem o que pode ou não pode ser publicado está um tanto quanto desorganizada. Então, eu acho que nada mais justo que o Congresso decida qual é a melhor forma disso acontecer", afirmou Mourão nesta segunda-feira (20), citado pelo jornal O Globo.

O projeto, enviado pelo governo no domingo (19), antes do embarque de Bolsonaro para os EUA, é similar à medida provisória devolvida semana passada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e que também foi suspensa pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber.

"Quem é que decide o que eu vou suprimir ou não? Tem que ter algo que balize isso efetivamente. Vejo dessa forma", concluiu o presidente em exercício.

Mourão ocupa a presidência da República durante a ausência de Bolsonaro, que está em Nova York, EUA, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

