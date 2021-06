“Presidente, pare de olhar no espelho e falar com ele”, rebate Omar Aziz

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), rebateu os ataques de Jair Bolsonaro contra os sete titulares da comissão que compõem o bloco independente e de oposição nesta quarta-feira (30). Bolsonaro afirmou que a CPI é “integrada por sete bandidos”, em referência direta ao chamado “G7”.

“Presidente, pare de olhar no espelho e falar com ele. Quando a gente fala com o espelho, dá nisso”, disse o senador.

E acrescentou:“O presidente não explicou ainda para quem ele mandou investigar o caso Covaxin, mas, de uma forma repetitiva, ataca membros dessa CPI chamando de ‘bandidos’ e outros adjetivos. Ele não deu nenhum adjetivo ao deputado Miranda, que o acusou de prevaricação”.

Encurralado pelas denúncias de corrupção na compra de vacinas, Bolsonaro disse que “não conseguem nos atingir” e que “não vai ser com mentiras ou por CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui”.

