Preso após defender AI-5, Daniel Silveira diz ao Conselho de Ética que duvida que "legalidades que possam ser respeitadas"

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que está preso desde a terça-feira da semana passada por conta de ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal e ataques à democracia, fez um pronunciamento por meio de videoconferência ao Conselho de Ética nesta quarta-feira (24).

A sessão tratava sobre uma representação protocolada no conselho em 2019 pelo seu partido após gravar clandestinamente uma reunião interna da legenda.

Ao ser instado a se pronunciar pelo conselho, Silveira questionou se sua defesa seria referente à representação movida pelo PSL ou à mais recente envolvendo as críticas ao STF. "Pode me nortear do que está acontecendo? Estou um pouco desconectado do mundo", disse.

Em seguida, o parlamentar usou o seu tempo de defesa para contestar sua prisão. "A defesa (na representação movida pelo PSL) é muito simples. Não preciso ampliar. Não preciso insistir. Estou me atendo à legalidade, mas hoje duvido muito das ilegalidades que possam ser respeitadas", disse.

A participação de Silveira foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a sua prisão em flagrante na semana passada, medida que foi endossada pelo plenário da Corte e, posteriormente, mantida pela Câmara dos Deputados.

