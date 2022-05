Preso embriagado, empresário urina e chama venezuelano de Che Guevara

Apoie o 247

Metrópoles - O empresário brasiliense Giampiero Rosmo, 45 anos, foi preso nesse domingo (15) por embriaguez ao volante e injúria racial após causar acidente em uma quadra do Lago Sul. No local da colisão, testemunhas relataram que Rosmo estava exaltado. Tentou fugir mesmo com o carro destruído, urinou na via e ofendeu o condutor do outro veículo envolvido no acidente, um motorista de transporte por aplicativo. Proferiu xingamentos, como: “Venezuelano maconheiro”, “venezuelano ilegal” e “Che Guevara”, motivo pelo qual foi autuado pelo crime de injúria racial.

O suspeito estava em um Ford Territory, avaliado em cerca de R$ 200 mil, sob efeito de álcool, quando colidiu contra o Palio Weekend do condutor de App, que estava com uma passageira. Rosmo recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Todos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Giampiero Rosmo foi preso em flagrante e teve a fiança arbitrada em R$ 50 mil.

O motorista de App detalhou que pegou a passageira na Península dos Ministros, no Lago Sul, por volta das 17h40. No momento em que seguiu para pegar um retorno, foi atingido por outro veículo.

Ele narra que a batida foi muito forte – o impacto deixou os dois carros completamente amassados. Giampiero Rosmo teria tentado sair do local dando partida no automóvel, mas foi impedido pelo condutor de App e pela passageira.

Ao ser interceptado, ele chegou a fazer gesto obsceno, dando dedo para as vítimas, e começou a urinar na frente de ambos. A PMDF foi acionada. Mesmo na presença dos militares, o empresário teria ofendido o condutor do Palio, ao chamá-lo de “venezuelano ilegal” e dizer que ele não poderia trabalhar no Brasil. Ameaçou processá-lo. Emendou xingando o profissional de “venezuelano maconheiro” e “Che Guevara”.

A passageira do veículo acrescentou que, devido ao impacto da colisão, o carro em que ela estava chegou a rodar três vezes na pista. Ferida, a mulher foi levada para fazer exames no Instituto Médico Legal (IML).

Os veículos passarão por perícia no Instituto de Criminalística (IC). Giampiero Rosmo permanece preso em flagrante na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Ele passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (16/5). Até a última versão desta reportagem, a fiança de R$ 50 mil ainda não havia sido recolhida.

