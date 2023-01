Preso pela PF nesta sexta, “Ramiro Caminhoneiro” foi recebido por Bolsonaro no Alvorada

Apoie o 247

247- A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (20) a primeira etapa da Operação Lesa Pátria, contra financiadores e participantes dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8 em Brasília. Entre os detidos encontra-se o extemista conhecido como “Ramiro Caminhoneiro” que já foi recebido por Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada

De acordo com a Agência Sportlight, em 6 de agosto de 2021, “Ramiro Caminhoneiro” cruzou o portão do palácio às 7h53. Não há o registro com o horário de saída.

Já em 13 de janeiro de 2022, a entrada foi às 7h39, deixando o local às 8h37.

Em seu canal de youtube, onde publica vídeos conclamando golpes, desafiando e ofendendo ministros do STF e especialmente Alexandre de Moraes, deixou claro no dia 3 de janeiro deste ano que algo estava para acontecer. “A coisa vai começar nos próximos dias”, antecipando a tentativa de golpe de cinco dias depois. Não satisfeito, legendou: “09/01/2023 em diante o Brasil vai parar”.

Segundo o g1, Ramiro dos Caminhoneiros publicou imagens dos atos terroristas nas redes sociais e esteve em Brasília. Após o desmonte do acampamento golpista no Quartel-General do Exército, ele visitou os bolsonaristas detidos no ginásio da Polícia Federal. Ele disse que conseguiu entrar no local "miraculosamente". "Quando eu cheguei aqui, abriram a cancela miraculosamente. Eu não tenho palavras para descrever isso, coisa de Deus".

Ele é filiado ao PL, partido de Jair Bolsonaro, e foi candidato a deputado estadual de São Paulo. Ramiro tem mais de 70 mil seguidores nas redes e as utilizava para incitar atos antidemocráticos. Ele é citado como um dos organizadores desses grupos.

Já Randolfo Antonio Dias participava do acampamento golpista em Belo Horizonte. Pelo WhatsApp, ele incitava ações ilegais, como bloqueio de refinarias, e pregava o assassinato do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes (STF).

