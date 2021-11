Preso por atacar a democracia, Roberto Jefferson será presidente de honra do PTB

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso no Rio de Janeiro por atacar a democracia e as instituições, será presidente de honra do PTB. A decisão da legenda acontece após ele anunciar que deixará definitivamente a presidência da sigla. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles, aliados avaliam que no cargo figurativo Jefferson poderá seguir com seus ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF) sem envolver o partido. “Serão ataques na pessoa física, e não na jurídica”, diz o colunista.

O PTB irá definir o novo comando no dia dia 30 e Graciela Nienov, ligada ao ex-parlamentar, deverá ser eleita para presidir a legenda. Jefferson foi preso por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes em agosto. O magistrado também determinou que ele fosse afastado da cúpula petebista até maio de 2022, quando a campanha eleitoral será iniciada.

