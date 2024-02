Preso que fugiu de Mossoró tem suástica tatuada na mão

Apoie o 247

247 - Um dos presos que fugiu do penitenciária federal de Mossoró, nesta quarta-feira (14), Rogério da Silva Mendonça, tem tatuado uma suástica nazista na mão esquerda.

“Em completa contradição, Rogério tem também uma tatuagem do primeiro álbum do grupo de rap Racionais, Sobrevivendo ao inferno. O disco, considerado um dos grandes álbuns de rap brasileiro do século, fala sobre racismo, desigualdade social e a vida na periferia. Integrante do Comando Vermelho, Rogério também tem um palhaço tatuado. A imagem significa, entre criminosos, que a pessoa já matou policiais”, informa Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles.

