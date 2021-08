Preso, Roberto Jefferson teve conta bloqueada no Twitter

Preso por decisão do STF, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, teve a conta no Twitter bloqueada por acusação de participação em um esquema criminoso de propagação de fake news para favorecer o bolsonarismo edit

247 - Preso nesta sexta-feira (13) por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, teve a conta no Twitter bloqueada, conforme anunciou a plataforma no dia 24 de julho do ano passado.

A medida foi consequência de uma determinação do ministro da Corte Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news que apura um esquema de financiamento e propagação de notícias falsas contra adversários de Jair Bolsonaro.

A prisão do ex-deputado federal aconteceu no âmbito do inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos, responsáveis pelos pedidos de fechamento do STF e do Congresso Nacional.

Na decisão sobre a prisão do petebista, Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais, apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento.

