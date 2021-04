Pressão da Globo sobre o STF possui o "DNA do golpismo", diz Gleisi Hoffmann

"A anulação das sentenças de Curitiba e a suspeição de Moro valem exclusivamente p/ Lula. Globo age de má fé ao tentar misturar com outros casos p/ mais uma vez colocar a faca no pescoço do STF. Têm o DNA do golpismo”, postou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, nas redes sociais edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para afirmar que a pressão exercida pela Globo sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) possui o "DNA do golpismo”. “A anulação das sentenças de Curitiba e a suspeição de Moro valem exclusivamente p/ Lula. Globo age de má fé ao tentar misturar com outros casos p/ mais uma vez colocar a faca no pescoço do STF. Têm o DNA do golpismo. Chega de mentiras. Justiça para Lula é justiça para o Brasil”, postou Gleisi em sua conta no Twitter

Postagem da parlamentar vem na esteira da pressão exercida pela Globo para que o plenário do STF reveja a decisão do ministro Edson Fachin - que decretou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para julgar processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anulou as condenações impostas a ele pelo ex-juiz Sergio Moro – possui “o DNA do Golpismo”. O caso será analisado pela Corte nesta quarta-feira (14).

Confira a postagem de Gleisi Hoffmann sobre o assunto.

A anulação das sentenças de Curitiba e a suspeição de Moro valem exclusivamente p/ Lula. Globo age de má fé ao tentar misturar com outros casos p/ mais uma vez colocar a faca no pescoço do STF. Têm o DNA do golpismo. Chega de mentiras. Justiça para Lula é justiça para o Brasil — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 13, 2021

