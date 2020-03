Pressionado pelo Congresso, governo deve editar MP para liberar recursos para combate ao coronavírus

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou nesta quarta-feira (11) que o governo deve editar ainda nesta quinta-feira (12) uma medida provisória (MP) para liberar cerca de R$ 5 bilhões para o combate ao coronavírus no país. edit

247 - Depois de uma reunião entre parlamentares, os ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, anunciou que o governo vai liberar R$ 5 bilhões para combater o coronavírus, que se propaga no país."

É uma medida provisória de emergência orçamentária. O valor que foi comentado foi de R$ 5 bilhões, mas pode ser maior. Vai depender da necessidade", declarou Eduardo Gomes.

A informação é do G1.