Prestes a ser julgado, Moro perde cem seguidores por hora e reduz ritmo de postagens para conter a crise

247 - Sergio Moro (União-PR) vem registrando queda intensa de seguidores em seu perfil no Instagram. A tendência de baixa dos seguidores começou em 15 de dezembro, após ser fotografado abraçando o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino durante sua sabatina no Senado e ter um diálogo em seu Whatsapp vazado deixando em aberto seu voto. Questionado sobre o seu voto na sabatina, Moro optou por não revelá-lo.

Desde então, mais de 145 mil contas deixaram de segui-lo somente na plataforma — uma média de cem baixas por hora no período. Embora a maior debandada tenha se dado ainda em dezembro, 7,2 mil seguidores abandonaram as atualizações do senador só este mês. Os dados, obtidos por reportagem do jornal O Globo, são do CrowdTangle, plataforma de monitoramento da Meta, dona do Facebook e Instagram.

O julgamento - A aguardada nomeação do juiz José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está próxima de ser concretizada. Após a indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sade poderá assumir suas funções já na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, dependendo da publicação oficial no Diário Oficial da União (DOU), informa o Blog do Esmael.

O não cumprimento dessa expectativa deixaria o TRE-PR com apenas seis juízes até a sessão presencial de 28 de fevereiro. Essa espera se torna crucial diante da relevância dos casos que aguardam julgamento. José Rodrigo Sade se juntará ao corpo de magistrados responsáveis por julgar ações contra o ex-juiz suspeito e hoje senador, Sérgio Moro (União-PR), tornando-se uma peça-chave nesse cenário. Sua nomeação foi resultado da lista tríplice aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 1º de fevereiro, com a escolha de Lula, anunciada em 7 de fevereiro.

Entre os casos pendentes está uma ação movida pelo Partido Liberal (PL) e outra pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à cassação.

