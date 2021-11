Prestes a ser sabatinado, Mendonça diz que será 'terrivelmente conservador' no STF

Sabatina de André Mendonça para uma vaga no STF está marcada para a próxima semana e ele tem dito aos senadores que será “terrivelmente conservador”, confirmando declarações de Jair Bolsonaro de que indicaria alguém "terrivelmente evangélico" para a Corte edit

247 - Após ter a sua sabatina para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) confirmada pelo Senado para a próxima semana, o ex-ministro da Justiça André Mendonça tem dito aos senadores que será “terrivelmente conservador” no que diz respeito à pauta de costumes. Bolsonaro já disse em ocasiões anteriores que queria colocar alguém “terrivelmente evangélico” na Suprema Corte e o fato dele ser pastor foi decisivo para ser indicado por Jair Bolsonaro para ocupar o cargo.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, o posicionamento de Mendonça, porém, muda quando o assunto envolve a possibilidade de julgamentos envolvendo políticos. Nestes casos, segundo a reportagem, “Mendonça se apresenta como ‘garantista’. São considerados garantistas os juízes que tendem a analisar os processos do ponto de vista dos direitos individuais do acusado, em direção contrária aos que adotam uma postura punitivista”.

