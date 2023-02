Prestes a ter o cartão de vacinação revelado, Bolsonaro diz: "deixa abrir"

Apoie o 247

247 - Prestes a ter os dados de seu cartão de vacinação revelados, Jair Bolsonaro (PL) tem sido procurado por aliados. Eles estão preocupados com uma possível desmoralização do ex-ocupante do Palácio do Planalto diante de seus próprios seguidores.

Isto porque Bolsonaro foi um crítico feroz das vacinas e desestimulou a imunização - as vacinas foram o meio mais eficaz para arrefecer a Covid-19 no Brasil e no mundo. O receio é de que Bolsonaro tenha se imunizado e apenas agitado a multidão com o discurso negacionista.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, "aos aliados que lhe procuraram sugerindo estratégias para comunicar alguma informação aos seus seguidores antes que a CGU libere os dados hoje em sigilo, o ex-presidente respondeu, irritado": "não tomei nada. Deixa abrir o que quiser".

