Presunção de culpa substituiu a presunção de inocência, diz Luciano Coutinho

O ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Luciano Coutinho, gostou do relatório de escritórios de advocacia contratados pelo banco, que concluiu que não há evidências de corrupção nem uso de influência política nas operações da instituição de fomento.

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo, Luciano Coutinho diz que recebeu o relatório sobre as atividades do BNDES, que ele presidiu, "com satisfação". "É um relatório que corrobora todas as declarações feitas não só por mim mas por outros ex-executivos do banco em relação à integridade e à lisura dos processos decisórios da instituição".

Coutinho ressalta que os dois escritórios que são especialistas em compliance, "depois de pesquisar 3 milhões de mensagens, mais de 400 mil documentos, ter ouvido dezenas de pessoas, não detectaram nenhum sinal de comportamento de risco e, principalmente, de ingerência indevida nas decisões do banco".

"O relatório revela a integridade da instituição e torna evidente que as acusações, as suspeitas que justificaram, entre aspas, várias ações contra as pessoas, conduções coercitivas, processos, denúncias, careceram de fundamento objetivo. E mostram como a presunção de culpa sem evidências é um processo atentatório aos direitos fundamentais do cidadão, pontua.

Coutinho se tornou réu em ação movida pelo Ministério Público Federal questionando o relacionamento do banco estatal com a empresa JBS. Ele tem confiança em que na Justiça os termos desse relatório serão avaliados com ponderação.

O ex-presidente do BNDES reafirma que não houve nem há "caixa-preta" na instituição. "A transparência do BNDES é um processo reconhecido, que se iniciou ainda na minha gestão e foi aperfeiçoado em gestões posteriores, incluindo a atual".

