Preto Zezé, da Cufa, celebra: em 2021, as favelas resistiram e seguem de pé

Segundo Preto Zezé, presidente da Cufa Global (Central Única das Favelas), 45% dos mais de 20 milhões de brasileiros que moram nas 5.000 favelas existentes no País não têm ainda água encanada e tratada e vivem em condições precárias de higiene e saúde. Apesar disso, em 2021, segundo ano da pandemia por Covid-19, “conseguimos números expressivos” no atendimento a essa população. “Através de mais de R$ 500 milhões arrecadados e transformados em cestas, chips, botijões de gás, material de higiene e limpeza e transferências diretas para as ‘mães da favela,”, diz ele em artigo publicado no jornal Folha de S Paulo .

Equiparar a necessidade de distribuição de chips e botijões de gás à de cestas básicas é ao mesmo tempo uma prova do desastre e da desigualdade sociais do Brasil e uma forma de repudiar o mero assistencialismo. O gás de cozinha tem, hoje, os maiores preços de revenda de mercado em toda a História. Milhares de famílias brasileiras já trocaram fogões a gás por fogões a lenha, provocando riscos de acidentes e incêndios nas comunidades. A falta de conexão de qualidade para trabalhadores e estudantes residentes nas favelas perpetua as diferenças sociais e tira oportunidades de emprego e de conexão com possibilidades educacionais.

“O desafio é trabalhar para que a solidariedade continue mais forte e mais contagiosa que o vírus”, escreve ainda o líder da Cufa. E segue: “e que possamos produzir agenda pública que tenha como eixo a vida e o enfrentamento das desigualdades sociais do País, pautando a política e políticos, e continuar reduzindo o impacto da pandemia na vida dos mais vulnerabilizados”.

