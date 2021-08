Prevendo derrota, Ciro diz que não irá se envolver em debate sobre voto impresso na Câmara

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que não irá interferir para tentar reverter o clima desfavorável no Congresso Nacional em torno do projeto sobre o voto impresso, de interesse do Planalto. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Ciro, que também preside o Progressistas, teria dito ao relator da PEC na Câmara, deputado Filipe Barros (PSL-PR), que a resistência dos parlamentares em relação à proposta dificilmente seria revertida em função do clima de tensão política.

Apesar da resistência do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já anunciou que levará a proposta para ser votada pelo plenário da Casa, apesar do risco de a votação ser desfavorável ao governo ser considerado elevado.

“Na Comissão Especial, a proposta da deputada Bia Kicis (PSL-DF), foi rejeitada duas vezes no intervalo de 24 horas”, destaca a reportagem.

