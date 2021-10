Prevendo derrota em 2022, Bolsonaro teme por indicação de ministros ao STF em 2023

Durante a cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, em Sertânia (PE), Bolsonaro disse a aliados que teme indicação do PT para possíveis vagas no STF edit

247 - Prevendo a derrota em 2022, Jair Bolsonaro disse a apoiadores temer que o Partido dos Trabalhadores (PT) indique pelo menos dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a preocupação teria sido manifestada a aliados durante a cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, em Sertânia (PE), obra da Transposição do Rio São Francisco.

As pesquisas têm apontado larga vantagem do ex-presidente Lula para a corrida eleitoral de 2022, além de uma forte rejeição ao governo Bolsonaro.

Bolsonaro indicou o desembargador Kassio Nunes Marques para a vaga do ministro Celso de Mello. E aguarda a sabatina de seu indicado André Mendonça, ex-Advogado-Geral da União e ex-ministro da Justiça de sua gestão.

Considerado como o nome “terrivelmente evangélico”, Mendonça enfrenta resistência no Senado, que chancela a nomeação, e o processo está parado há pouco mais de três meses. Ele foi indicado para substituir o ex-ministro Marco Aurélio Mello.

