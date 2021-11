Prevent Senior firma acordo com MP e admite ter mentido sobre cloroquina

Após acordo com Ministério Público, a Prevent Senior nega eficácia do ‘kit covid’ e diz agora que dados divulgados pela empresa ou por terceiros não integraram pesquisa alguma sobre eficácia de medicamentos. Bolsonaro usou as redes sociais para defender a pesquisa que transformou brasileiros em cobaias edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Prevent Senior fechou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o Ministério Público do Estado de São Paulo em que admite agora que não existe o que ficou conhecido como tratamento precoce.

O TAC foi assinado em 22 de outubro e consta que a Prevent Senior "não obteve autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) para a realização de estudos científicos envolvendo a cloroquina e a hidroxicloroquina".

O documento enfatiza que a operadora atesta ainda a inexistência de pesquisa científica realizada que indique eficácia de medicamentos do kit covid, incluindo cloroquina e hidroxicloroquina, para tratamento da covid-19.

PUBLICIDADE

“Inexiste qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que ateste a eficácia de algum tipo de tratamento precoce ou preventivo para pacientes suspeitos, confirmados ou mesmo sem covid-19”, diz o comunicado da Prevent Senior.

O plano de saúde diz agora que dados divulgados pela empresa ou por terceiros não integraram pesquisa alguma sobre eficácia de medicamentos, “limitando-se a dados obtidos internamente para fins estatísticos, sem nenhum tipo de viés científico”.

A nota do plano de saúde diz que a empresa “segue colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes no contexto de sua atuação frente à pandemia da Covid-19.”

PUBLICIDADE

A operadora é investigada ainda por possíveis crimes contra a vida pela morte de nove pacientes que foram submetidos a tal pesquisa com o uso de medicamentos com hidroxicloroquina. Pesquisa que foi defendida por Bolsonaro, em abril de 2020, em post nas redes sociais. O estudo também foi apoiado pelos filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), na mesma época.

Leia a íntegra do comunicado da Prevent Senior:

PUBLICIDADE

Prezados beneficiários,

A Prevent Senior continua e continuará prestando a assistência necessária aos beneficiários, visando sempre a segurança e qualidade dos atendimentos.

Ao longo desta pandemia, foram investidos R$ 350 milhões em novas unidades e equipamentos.

PUBLICIDADE

Os planos de investimento e aprimoramento da qualidade continuam. Vamos inaugurar cinco novas unidades hospitalares em São Paulo, para melhor atender nossos clientes até o final de 2022.

Seguindo o compromisso com a ética e transparência que sempre norteou a nossa atuação, a Prevent Senior vem a público esclarecer que foi firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no dia 22 de outubro de 2021.

O TAC consiste em um instrumento jurídico por meio do qual a empresa se compromete a rever e eventualmente ajustar determinadas ações. O referido instrumento, ao mesmo tempo, reforça a boa-fé e a constante busca pelo aprimoramento dos procedimentos internos por parte da empresa.

Como pactuado, a Prevent Senior se compromete a divulgar, neste comunicado, o que segue:

Os resultados divulgados pela empresa ou por terceiros acerca da eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina não correspondiam efetivamente a uma pesquisa científica, limitando-se a dados obtidos internamente para fins estatísticos, sem qualquer tipo de viés científico; A Prevent Senior não obteve autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) para a realização de estudos científicos envolvendo a cloroquina e a hidroxicloroquina; Inexiste a conclusão de qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que conclua pela eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina ou de demais medicamentos do denominado “kit Covid”, para tratamento da COVID-19; Inexiste qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que ateste a eficácia de algum tipo de tratamento precoce ou preventivo para pacientes suspeitos, confirmados ou mesmo sem COVID-19.

Vale mencionar que a Prevent Senior segue colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes no contexto de sua atuação frente à pandemia da Covid-19.