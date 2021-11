Prévias do PSDB irão definir o perdedor da eleição de 2022, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco avalia, em sua coluna no jornal O Globo, que as prévias do PSDB marcadas para o próximo domingo (21) servirão para definir o candidato do partido que irá perder a eleição presidencial de 2022. “Fora da bolha tucana, João Doria e Eduardo Leite exibem desempenho de nanicos. Oscilam entre 2% e 4% das intenções de voto”, destaca.

“Durante 20 anos, PSDB e PT polarizaram a política brasileira. Os tucanos venceram duas corridas presidenciais e chegaram ao segundo turno em outras quatro. Na oposição ao petismo, caminharam para a direita e apostaram na retórica moralista. Esse discurso foi pelos ares quando Aécio Neves pediu R$ 2 milhões ao dono da JBS”, ressalta Mello Franco.

Ainda segundo ele, “o declínio do PSDB se agravou com a ascensão de Jair Bolsonaro. O capitão roubou a bandeira do antipetismo e a preferência da elite econômica”. “Massacrado nas urnas, o PSDB perdeu o rumo e a identidade. Sua bancada federal virou um apêndice do Centrão. Vota com o governo em troca de cargos e emendas. Doria e Leite, que surfaram a onda bolsonarista, agora dizem fazer oposição. Mas não conseguem explicar por que demoraram tanto a notar os defeitos do presidente”, completa.

PUBLICIDADE

“O vencedor das prévias não terá vida fácil. A começar pela concorrência de Moro, nova aposta de empresários e banqueiros desiludidos com o PSDB. Se Doria for o escolhido, seu ex-padrinho Alckmin deve liderar uma revoada do ninho tucano. No caso de Leite, o risco é ganhar e não levar. Para derrotar o rival paulista, o gaúcho se associou aos correligionários mineiros. E Aécio já avisou que o ‘patriotismo’ pode convencê-los a apoiar um presidenciável de outra legenda”, finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE