Previdência estuda reduzir juros de empréstimos consignados para aposentados para 1,95%

Definição final deve ser tomada nesta terça, em reunião já convocada do Conselho Nacional da Previdência Social. Além da taxa, serão anunciadas outras mudanças no empréstimo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta segunda-feira (27), está prevista uma reunião na Casa Civil para definir as mudanças no consignado depois da decisão anterior, que reduziu os juros de, no máximo, 2,14% para 1,7%. A decisão levou bancos, inclusive públicos, a suspenderem a operação, e o governo recuou.

De acordo com informações da coluna do jornalista Valdo Cruz, do G1, a definição final deve ser tomada nesta terça-feira (28), em reunião já convocada do Conselho Nacional da Previdência Social. Além da nova taxa, o governo vai propor também outras mudanças no empréstimo consignado de aposentado.

Durante uma reunião na última sexta-feira (24) em São Paulo com o Ministério da Fazenda, os bancos propuseram uma taxa de juros entre 1,99% e 2,01% para empréstimos consignados. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) , uma taxa máxima nesses níveis seria suficiente para cobrir os custos da operação e permitiria a retomada das transações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.