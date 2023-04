PRF acha 322 quilos de maconha em caminhão da empresa da família do bolsonarista Jorge Seif

Apoie o 247

247 - A polícia apreendeu, no dia 25 de março, um caminhão de transporte de peixes com 322 quilos de maconha na BR-487, em Mato Grosso do Sul, registrado no nome da JS Pescados, empresa pertencente ao pai do senador bolsonarista Jorge Seif Júnior (PL-SC), ex-secretário de Pesca do governo de Jair Bolsonaro. A notícia veio a público nesta terça-feira (11) pelo site SC em Pauta.

À coluna Radar , da Revista Veja, a assessoria de Seif alegou que a venda do veículo foi acordada de forma parcelada em 8 de setembro de 2022, e, como as parcelas ainda não foram quitadas, o caminhão segue no nome da JS Pescados: “foi uma operação de compra e venda que resultou na entrega do bem para outrem, vendido de forma parcelada, e mediante a quitação, seria transferido no Detran”

“Conforme contrato firmado entre as partes, o mesmo assumiu, a partir da compra, toda a responsabilidade pelo bem, não tendo o vendedor que se pronunciar por fatos ocorridos após a transmissão do mesmo”, complementou a equipe de Seif.

A assessoria do senador alegou ainda que o comprador original teria alugado, arrendado ou emprestado o veículo e as caixas para terceiros, o que teria causado o problema. O jurídico da empresa evitou se manifestar sobre o caso.

