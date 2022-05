PRF anuncia "marcha nacional" em 1º de junho por reestruturação de carreira

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) aprovou, na noite desta quarta-feira, 4, a realização de uma “marcha nacional” para unir a categoria em todo o país. O movimento, que objetiva pressionar o governo federal pela reestruturação da carreira, está marcado para ocorrer em 1º de junho, em Brasília (DF).

Dovercino Neto, presidente da organização, afirmou ao Estado de S.Paulo que a categoria vai se mobilizar por meio de comentários em massa nas redes sociais deJair Bolsonaro (PL). O objetivo é expor o descontentamento dos policiais com o chefe do Executivo federal, que voltou atrás após prometer reajuste para as carreiras policiais.

Os funcionários da PRF também devem montar acampamento na capital federal no dia da manifestação. De acordo com o jornal, a FenaPRF continua a se reunir nos próximos dias e não descarta a possibilidade de adotar a operação-padrão, atuação de forma mais demorada e burocrática nos serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE