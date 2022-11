PRF e Batalhão de Choque usam bala de borracha e gás lacrimogêneo para liberar rodovia de golpistas no Mato Grosso do Sul

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Choque utilizaram bala de borracha e bombas de efeito moral para desmobilizar uma ação golpista na BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (1º). Os extremistas são contra o resultado legítimo das urnas na votação de domingo (30) para a Presidência da República, que elegeu Lula.

De acordo com a PRF, cerca de 50 extremistas atearam fogo em pneus interditando totalmente a pista. Com isso, equipes da polícia foram até o local e utilizaram da força para retirar os manifestantes do trecho.

De acordo com o G1, após os tiros e gás de efeito moral, os caminhões começaram a deixar o local e liberaram o ponto, que antes estava com pneus queimados e fumaça preta. A PRF informou que ninguém ficou ferido.

Ao menos 12 trechos de uma rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul continuam com bloqueios no terceiro dia de manifestações nesta terça-feira (1º).

Saiba mais

Um advogado, de 35 anos, foi preso ao atirar para cima no momento em que tentava furar um bloqueio feitos por caminhoneiros na BR-060, em Sidrolândia (MS), nesta segunda-feira (31). O momento em que Bhenhur Rodrigo Bresciani atira para o alto foi filmado por manifestantes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.