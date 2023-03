PRF já gastou R$ 31 milhões com centro de formação em Santa Catarina

Apoie o 247

247 - “O aluguel do prédio onde funciona o centro de formação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Florianópolis, já custou R$ 31 milhões à União desde 2014, quando o contrato teve início. O aluguel expirava em fevereiro deste ano, mas foi renovado por mais um ano, enquanto a gestão atual estuda como irá transferir a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF) para Brasília”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Como mostrou a coluna, o governo Lula acredita que o contrato é caro e que a formação de policiais rodoviários deve ocorrer em Brasília, como é feito em outros órgãos do Executivo. Ainda assim, o aluguel foi renovado enquanto não há definição de onde será a nova sede”, informa.

Amado resgata que o “ex-diretor geral da PRF Silvinei Vasques era superintendente do órgão em Santa Catarina em 2014, no governo Dilma, quando foi firmado o contrato. Vasques é investigado pela Polícia Federal (PF) pelas barreiras da polícia no segundo turno das eleições de 2022 e pela suspeita de negligência em relação a bloqueios realizados por bolsonaristas em rodovias”.

