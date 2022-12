PRF multou bolsonaristas em R$ 21 milhões e prendeu 56 pessoas por bloqueios golpistas nas rodovias federais

Feriado de Finados, três dias após a realização do segundo turno, foi o período que registrou o maior número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal edit

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 56 pessoas e aplicou multas que somam R$ 21 milhões contra os participantes dos bloqueios ilegais e golpistas feitos por manifestantes bolsonaristas nas rodovias federais.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “houve prisões nos atos golpistas até 30 de novembro, um mês depois de Jair Bolsonaro ser derrotado nas urnas para Lula”.

Ainda segundo a reportagem, o feriado de Finados foi o período que registrou o maior número de multas aplicadas pela PRF, somando cerca de R$ 7,7 milhões.

