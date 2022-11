PRF pede para a Wikipédia excluir página sobre o diretor-geral Silvinei Vasques

De acordo com a PRF, a página sobre Silvinei Vasques na Wikipédia tem informações inverídicas edit

247 - O setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou um ofício à Wikipédia em que pede a exclusão da página sobre o diretor da corporação, Silvinei Vasques.

O diretor-geral é alvo de investigação pelo Ministério Público Federal (MPF) em razão da operação da PRF no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições, que dificultou o acesso de eleitores, especialmente no Nordeste, aos locais de votação.

De acordo com a PRF, a página sobre Silvinei na Wikipédia tem informações inverídicas que foram incluídas com o objetivo político de prejudicar a imagem da corporação e a do diretor.

Um dos trechos contestados pela PRF diz que Silvinei é bolsonarista e que, na gestão dele, a PRF se envolveu em "polêmicas", como a morte de Genivaldo de Jesus que, abordado por agentes, morreu de asfixia em uma viatura da corporação.

"A publicação sobre o servidor [Silvinei], que indiretamente atenta contra instituição pública, mediante atitude abusiva e de alcance maléfico, claramente merece ser rechaçada", afirma o ofício da PRF à Wikipédia.

"Saliente-se que o conteúdo tem o viés nitidamente político e a inserção de informações pejorativas sobre o dirigente da Instituição ultrapassa os limites do exercício regular do direito de informar", acrescentou a corporação.

