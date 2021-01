Primeira fase da vacinação deverá alcançar até 5% da população de cada cidade, diz presidente da FNP

247 - A distribuição de vacinas contra a Covid-19, que deverá ser iniciada na próxima semana, será feita de maneira proporcional ao número de habitantes. Segundo o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizete, o objetivo é que entre 4% e 5% da população seja imunizada nesta primeira fase. Ao todo, cerca de 8 milhões de doses deverão ser distribuídas. A Região Norte, porém, deverá ter um sistema diferenciado em função da priorização da população indígena. As informações são da Coluna do Estadão.

O esquema de distribuição foi discutido por cerca de 130 prefeitos durante uma reunião com o Ministério da Saúde esta quinta-feira (14). Na ocasião, os gestores também solicitaram que a segurança nos municípios seja reforçada para evitar que quadrilhas especializadas em roubos a bancos tentem se apoderar das vacinas. Inicialmente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Estadual serão as responsáveis pela segurança. Quando desembarcarem nos estados, as vacinas receberão reforço das Polícias Civil e Militar.

Ainda segundo a reportagem, Jonas Donizete descartou a possibilidade de que o colapso do sistema de saúde em Manaus – provocado pelo aumento dos óbitos e dos casos de Covid-19 – se repita em outras cidades do país.

