Primeiro convidado da Amcham para debater eleições é o ex-juiz suspeito Moro, que está fora da disputa

247 - A Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) lança nesta sexta-feira (6) uma série de debates com políticos e autoridades sobre eleições e possibilidades para tornar o Brasil mais competitivo.

O primeiro debate da série, intitulada "Amcham Eleições 2022", será com o ex-juiz Sérgio Moro (União), condenado por parcialidade contra o ex-presidente Lula nas ações da Lava Jato, e considerado pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas como violador das garantias fundamentais de Lula.

Sérgio Moro também não deve disputar mais o cargo de presidente da República. Em entrevista à CNN Brasil nessa segunda-feira (2), Moro disse que o partido está discutindo isso internamente, mas que "joga em qualquer posição". “Hoje, o que nos temos ainda está em discussão. O União Brasil escolheu Luciano Bivar [para o Planalto]. Eu sou um soldado da democracia, jogo em qualquer posição. O importante é a gente voltar a crescer”, afirmou.

A Amcham apresentará durante o debate com o ex-juiz parcial Sérgio Moro um documento com as principais propostas do setor para o País. "As eleições são um momento definidor na vida democrática de um país. E muito estará em jogo nos debates eleitorais deste ano no Brasil", afirma Luiz Pretti, presidente do Conselho de Administração da entidade.

