Primeiros 3 votos no STF aprovam Copa América, com exigência de medidas de combate à Covid-19

Cármen Lúcia, Lewandowski e Marco Aurélio, do STF, votam para autorizar Copa América no Brasil. Lewandowski explicitou exigências de que o governo federal adote um plano de segurança contra a Covid

247 - A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quinta-feira (10) para autorizar a realização da Copa América no Brasil.

Cármen Lúcia é relatora de duas ações sobre o caso. Ela foi acompanhada no seu voto pelo ministro Marco Aurélio Mello. O Supremo decidirá sobre o tema até as 23h59 desta quinta em sessão em plenário virtual. Estão em julgamento uma ação apresentada pelo PSB e outra de autoria da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos).

Cármen Lúcia defendeu a rejeição das ações que contestam a decisão do governo federal de trazer a competição para o país e determinou que uma série de medidas sanitárias sejam adotadas, informa a Folha de S.Paulo.

Uma terceira ação também questiona a realização da Copa América, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, com pedido de liminar do Partido dos Trabalhadores (PT). O voto dele foi favorável à realização do torneio, com a exigência de que o governo federal adote um plano de segurança contra a Covid-19.

Caso prevaleça o entendimento de Cármen Lúcia, a Copa América poderá ser realizada a partir de domingo (13), data prevista o início do campeonato.

