Primo de Bolsonaro teve pedido de auxílio emergencial aprovado

Ângelo Bolsonaro Neto é chefe de cozinha no Guarujá edit

247 - O primo de Jair Bolsonaro, o chefe de cozinha do Guarujá Ângelo Bolsonaro Neto, teve o pedido de auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo governo. Neto se diz "Chef Internacional pelo Culinary Institute of America & Senac/Águas de São Pedro". Com informações da Época.

