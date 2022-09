Principais financiadores da campanha de Bolsonaro são do agronegócio

Apoie o 247

ICL

247 - O agronegócio é um dos principais financiadores da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.

Das dez maiores doações privadas a Bolsonaro registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até as 22h da última sexta (2), oito partiram de empresários do setor, aponta reportagem do UOL.

A maioria do grupo é de fazendeiros ou empresários do ramo, como fabricantes de máquinas agrícolas.

Pessoas físicas contribuíram, até o momento, com R$ 4,6 milhões, quase um terço do total já contabilizado pela campanha: R$ 14,6 milhões. O maior doador individual até o momento, que injetou R$ 501 mil na campanha bolsonarista, é o ex-piloto Nelson Piquet.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:









O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.