Principal dado do Datafolha é a estabilidade de Lula com 48% dos votos válidos, diz Miguel do Rosário

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, analisou a pesquisa Datafolha para presidente divulgada nesta sexta-feira (9), que mostra o ex-presidente Lula com 45%, Jair Bolsonaro com 34%, Ciro Gomes 7% e Simone Tebet com 5%.

Para Rosário, a expectativa de vitória de Lula cresceu entre o eleitorado. "O ponto mais importante dessa pesquisa não é o crescimento de Bolsonaro, que já era esperado, pela agitação em suas bases (agronegócio no Centro Oeste, e evangélicos no Rio), mas a estabilidade de Lula, a qual, em 48% dos válidos, vale como um crescimento", avaliou.

Para o jornalista, o segundo ponto é o esvaziamento de Ciro Gomes. "O candidato do PDT perdeu 2 pontos, o que, pra quem já tinha pouco, é um desastre, e deve convencer ciristas de esquerda a ajudar o Brasil a se livrar de Bolsonaro logo no primeiro turno", afirmou.

>>> Datafolha: Lula mantém 48% dos votos válidos e segue com chances de vencer em primeiro turno

