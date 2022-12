"Prioridade é alimentação do nosso povo. Há 33 milhões passando fome", diz futuro ministro do Desenvolvimento Agrário

Apoie o 247

247 - Nomeado para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) declarou ao repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler, que a prioridade da pasta será a alimentação do povo brasileiro, destacando que há 33 milhões de pessoas passando fome.

>> Lula anuncia últimos ministros: Tebet no Planejamento, Marina no Meio Ambiente, Lupi na Previdência, Pimenta na Secom e outros

"Nós vamos priorizar a alimentação do nosso povo. A produção de alimentos de qualidade que possam chegar à casa do povo brasileiro. Temos 33 milhões de pessoas passando fome e é por essa razão que a prioridade agora é alimentar o povo brasileiro para que imediatamente todos possam ter café da manhã, almoço e jantar", afirmou o futuro ministro.

Questionado sobre de que forma o Ministério do Desenvolvimento Agrário pretende agir para atingir tal meta, Teixeira respondeu: "de um lado, muito crédito, um crédito subsidiado para agricultura familiar; ao mesmo tempo, assistência técnica, financiamento para a compra de implementos, insumos, e a formação de cooperativas no Brasil. Fortalecer as cooperativas do pequeno agricultor brasileiro, que muito tem a fazer e muito faz. É por isso que a porta estará aberta aos pequenos (produtores) de todo país."

