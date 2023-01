"Prisão preventiva de Bolsonaro pode ser solicitada", diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia afirmou que Jair Bolsonaro está por trás dos atos terroristas neste domingo (8), no qual bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

"É óbvio que ele está comandando todo este procedimento. Durante todo o período que Bolsonaro perdeu as eleições, ele programou um golpe de estado. Ele está por trás disso. Nós não vamos poder debelar esta situação sem responsabilizá-lo. Nós precisamos abrir um processo e até mesmo decretar a prisão prevetnvia de Bolsonaro", disse Correia em transmissão ao vivo, da TV sobre os atos terroristas.

Segurança do STF e PM conseguem retomar prédio da corte, diz assessoria do Supremo

(Reuters) - A equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Militar conseguiram retomar o prédio do STF após radicais bolsonaristas terem invadido o edifício e depredado o interior do local mais cedo neste domingo, informou a assessoria da corte.

Ainda segundo a assessoria, algumas pessoas estão presas na garagem do prédio.

Radicais bolsonaristas invadiram também o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, num episódio que remete à invasão do Capitólio de Washington, sede do Legislativo norte-americano, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, para tentar impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden na eleição presidencial de 2020.

