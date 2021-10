Procurado pela PF, Allan dos Santos usa Telegram para pedir doações e disseminar fake news

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que teve sua prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e suas contas removidas das principais plataformas das redes sociais em função da divulgação de fake news, está utilizando canais alternativos, como o Telegram, para seguir difundindo notícias falsas e para afirmar que é vítima de perseguição política.

De acordo com o blog Sonar, Allan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos após ter sua prisão decretada pelo STF, vem utilizando o Telegram para acusar Moraes de utilizar uma perícia forjada no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos e contra a as instituições, além de se definir como um “jornalista exilado”. Ele também pede doações financeiras no valor de US$ 10, por meio de assinatura no seu site, aos seus cerca de 120 mil seguidores.

Nesta segunda-feira (25), o blogueiro usou a rede social para acusar o Facebook e o Instagram de censura por terem removido uma live em que Jair Bolsonaro associava a vacina contra a Covid-19 a um aumento nos casos de Aids. A afirmação, porém, é falsa. Ele também acusou a CPI da Covid “de estar “associada ao Foro de São Paulo” e para dizer que “o narcotráfico manda no Brasil”.

