Procurador bolsonarista diz que acionará MPF contra Zé de Abreu por críticas à Regina Duarte

Procurador da República Ailton Benedito, conhecido por criticar políticos de esquerda, disse que acionará o MPF contra o ator José de Abreu em função das críticas contra a atriz e nova secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte. Segundo ele, Zé de Abreu cometeu uma "odiosa ofensa contra todas as mulheres"

247 - O procurador da República Ailton Benedito, conhecido por criticar políticos de esquerda, a quem frequentemente chama de “esquerdopatas”,disse que o Ministério Público Federal de São Paulo será acionado contra o ator José de Abreu, em função das críticas feitas por ele contra a atriz e nova secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina Duarte.

“Odiosa ofensa contra todas as mulheres. Se as feministas defendessem, de fato, as mulheres contra toda forma de violência, rechaçariam esse ignomínia. Que o Ministério Público e as demais instituições tomem as providências cabíveis nas suas atribuições”, postou o procurador em sua conta no Twitter.

“Ainda hoje, 4 de fevereiro de 2020, será encaminhado ofício ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, a fim de que tome conhecimento do fato e promova as medidas que entender cabíveis nas suas atribuições em face do sujeito que ofendeu todas as mulheres brasileiras”, completou. A reação de Benedito veio após a coluna da jornalista Mônica Bergamo divulgar a transcrição de áudios enviados por José de Abreu em que ele afirma “que não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro nem considerar ser humano um fascista”.

Em outro trecho da reportagem, o ator diz que “fascista não tem sexo. Simone de Beauvoir falava "tornar-se mulher"”.Vagina não transforma uma mulher em um ser humano. Assim como o pênis não me transforma em um machista misógino”.

Confira as postagens do procurador Ailton Benedito sobre o assunto.