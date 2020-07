Procurador da Lava Jato rebate afirmações de Augusto Aras e diz que ‘faltou foi transparência de Bolsonaro’ na escolha do PGR

Após o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmar em live que “é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure”, o procurador da Lava Jato Roberson Pozzobon rebateu dizendo que “o transparente processo de escolha a partir de lista tríplice” para a indicação do PGR “fez e faz falta” edit

247 - Após o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, afirmar em live que “é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure”, o procurador Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, rebateu na manhã desta quarta-feira (29) as afirmações, dizendo que “o transparente processo de escolha a partir de lista tríplice” para a indicação do PGR “fez e faz falta”. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“O transparente processo de escolha a partir de lista tríplice, votada, precedida de apresentação de propostas e debates dos candidatos, que ficou de lado, fez e faz falta”, escreveu o procurador em seu perfil no Twitter.

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-juiz da operação Lava Jato Sergio Moro também usou suas redes sociais nesta quarta para defender a operação que o lançou ao estrelato.

“Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a Operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas Cortes superiores, como STJ e STF”, afirmou Moro.

