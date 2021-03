Procurador dizia apreciar "o sofrimento dos eleitores de Lula"

247 - A defesa do ex-presidente Lula apresentou, nesta segunda-feira, 29, ao Supremo Tribunal Federal (STF) um diálogo da Vaza Jato, em que procuradores da República, em 2015, comentavam o cenário eleitoral para 2018.

Enquanto o ex-presidente da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) José Robalinho disse acreditar ser "praticamente impossível derrotar são Lula", um procurador, identificado como Ailton, disse apreciar "o sofrimento dos eleitores de Lula".

A conversa mostra a premeditação de procuradores da República contra o ex-presidente, já que a primeira ação da Lava Jato contra Lula foi em março de 2016.

Robalinho: Lula eh franco favorito. Já disse. Enquanto não se discutir o meu nordeste será quase impossível derrotar o pt e praticamente impensável derrotar são lula

Ailton: Mas ver os vermes estrebuchando é interessante.

Vladimir: Pena de morte, redução da idade penal, aumento drástico da escala... Nada disso é solução. Nosso problema está muito mais no processo penal e na execução penal do que no direito penal. E, claro, no que está além do crime: educação de qualidade, economia estável, políticas públicas em geral.

Luiza: http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2014_jovens.php

22:24:52 De minha parte, não estou em ubeba de solução.

22:25:00 Busca

Ailton: Por isso aprecio o sofrimento dos eleitores de Lula, sem comiseração.

Robalinho: Kkkkk

Ailton: Afinal, o sofrimento alheio é muito salutar.

Em petição apresentada ao STF, a defesa de Lula reclama sobre as falas de Ailton. "Como um membro do Ministério Público Federal, que tem a missão constitucional de defender a ordem jurídica, pode ter a compreensão —manifestada entre os membros da Lava Jato— de que 'o sofrimento alheio é muito salutar'?", diz o documento da defesa.

Lula apresenta nova petição comprovando crimes de Moro

Uma nova petição da defesa do ex-presidente Lula entregue STF nesta segunda-feira comprova novos crimes de Sergio Moro e a completa submissão da Lava Jato aos EUA.

Segundo a petição, Moro mentiu e desobedeceu a decisão da Justiça da Suíça que proibia, desde 2016, o uso de dados bancários da Odebrecht naquele país em processos no Brasil.

O documento também mostra que a antiga direção da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) tramou com a Lava Jato ações contra a eleição de Lula, que também tramou com a Lava Jato a perseguição de advogados que resistiam a fazer acordos de delação de seus clientes.

Além disso, Dallagnol queria quebrar ilegalmente o sigilo fiscal de Lula.

A petição também traz novos elementos da busca da operação por vantagens financeiras, além de novas provas de que a força-tarefa tentou constranger ilegalmente ministros de tribunais superiores.

