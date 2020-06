Procurador irá investigar retirada de portal com dados do coronavírus no Brasil

“Isso é grave, ilícito e inaceitável. O MS [Ministério da Saúde] não pode sonegar informações do povo, pesquisadores, gestores e profissionais", disse o procurador regional da República Wellington Saraiva. O site que contém informações sobre a pandemia no Brasil está fora do ar desde sexta-feira edit

247 - O procurador regional da República Wellington Saraiva disse no Twitter que irá investigar a razão pela qual o portal do Ministério da Saúde na internet que apresenta os números do avanço da Covid-19 no Brasil está fora do ar.

O site não funciona desde a sexta-feira, quando Bolsonaro anunciou mudanças nas formas como os boletins de atualização dos dados do coronavírus seriam apresentados.

“Isso é grave, ilícito e inaceitável. O MS não pode sonegar informações do povo, pesquisadores, gestores e profissionais. Pedirei investigação. “Somente se pode admitir a saída do portal se tiver sido por manutenção, ataque ou problema técnico. Se saiu por decisão de alguém, isso fere a Lei de Acesso a Informação #LAI, no mínimo. É preciso apurar as responsabilidades", escreveu Wellington Saraiva.

O portal de informações que o Ministério da Saúde mantém (mantinha?) com dados da #covid19 foi retirado do ar (https://t.co/vAn0RyUGnB).

Isso é grave, ilícito e inaceitável. O MS não pode sonegar informações do povo, pesquisadores, gestores e profissionais. Pedirei investigação — Wellington C Saraiva (@WSarai) June 6, 2020

Somente se pode admitir a saída do portal se tiver sido por manutenção, ataque ou problema técnico. Se saiu por decisão de alguém, isso fere a Lei de Acesso a Informação #LAI, no mínimo. É preciso apurar as responsabilidades — Wellington C Saraiva (@WSarai) June 6, 2020

