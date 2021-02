Procurador Januário Paludo disse que roupa da mulher de Lula era “brega” e o sítio, “deprimente”

Em um diálogo com outros procuradores no dia da condução coercitiva do ex-presidente Lula, Paludo debochou do sítio de Atibaia: “decoração horrorosa” edit

247 - O procurador da Lava Jato Januário Paludo escreveu, no dia da condução coercitiva do ex-presidente Lula, que o sítio de Atibaia, alvo de um dos processos contra o petista, era “sem dúvida” de Lula “porque a roupa de mulher era muito brega. Decoração horrorosa. Muitos tipos de aguardente. Vinhos de boa qualidade, mas mal conservados”.

“Achei o sítio deprimente. Local para pouso de helicóptero confirmado à esquerda da entrada em campo de futebol, para helicóptero pequeno”, completou.

No dia seguinte à operação, o procurador disse ainda em um grupo do Telegram: “Não me deixaram ficar na adega com medo que eu pegasse um Brunello, botasse um chapéu do MST no patinho e saísse pedalando!!!”.

Os integrantes da força-tarefa, que foi destituída hoje e não existe mais no Paraná , após ser integrada ao Gaeco, receberam elogios da então procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

