Procurador pede que diretoria do CFM suspenda parecer que admite receita de 'kit Covid'

247 - O procurador Luiz Costa, do Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP), pede que a diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM) suspenda o parecer 4/2020, que "autorizou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento precoce da covid-19, determinando a possibilidade de infração ética dos profissionais que vierem a prescrever tais medicamentos com esses fim".

O autor da representação é o médico cardiologista Bruno Caramelli, pesquisador na Universidade de São Paulo (USP). Em nota, a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia (ABMMD) e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares manifestaram apoio ao parecer do procurador contra o chamado 'kit Covid'.

Em seu parecer, o procurador apontou "violação da obrigação do CFM em zelar pelo desempenho ético da medicina". O MP-SP também citou "violação da obrigação do médico em aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade" e "ofensa ao direito de acesso à informação nos cuidados de saúde".

"Ofensa ao princípio da dignidade humana, ofensa ao princípio de maximização de benefícios e redução de danos aos pacientes, sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados e promoção de medicamentos ineficazes contra o coronavírus, de onde decorreriam danos de ordem material e moral", destacou ainda em sua decisão.

>>> Acesse aqui a íntegra do parecer do MPF

Leia abaixo a nota das entidades médicas:

