Procuradora fez pressão e “conseguiu reverter” decisão que libertaria André Vargas, primeiro político preso na Lava Jato

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Diálogos entre Deltan Dallagnol e seus colegas procuradores da Lava Jato, que já revelaram a manipulação da força-tarefa para conseguir delação premiada de réus, entre outras irregularidades e crimes, mostram também que houve pressão de integrantes do Ministério Público junto a juízes e promotores para decidirem a favor da investigação.

De acordo com mensagens obtidas e publicadas por Miguel do Rosário no DCM , um dos casos é o de André Vargas, ex-deputado e primeiro político preso no âmbito da Lava Jato. Em um diálogo flagrado, a procuradora Laura Tessler lembra o “problema” com André Vargas, que por pouco conseguira progressão de regime, mas que “o Diogo [Castor de Mattos] conseguiu reverter”.

De fato, André Vargas tinha o direito de ir para o regime semi-aberto, a juíza da Vara de Execuções Penais concedeu o alvará de soltura no dia 2 de dezembro de 2016. No dia 22 de dezembro, outra juíza cassou a decisão e ele permaneceu preso por mais 46 meses em regime fechado. “Eu sabia que tinha tido influência externa, mas agora fiquei sabendo quem fez a arte”, comentou o ex-deputado ao 247.

PUBLICIDADE

Laura Tessler e Dallagnol, da Lava Jato, combinam reunião com juízes e promotores