Procuradores cobram Aras por providências contra os terroristas bolsonaristas

247 - Ofício assinado por 140 procuradores cobra que o procurador-geral da República, Augusto Aras, tome providências contra os terroristas bolsonaristas que tentaram emplacar um golpe de estado no último domingo (1), invadindo e depredando as sedes dos Três Poderes em Brasília.

“A omissão do MPF seria, antes de tudo, uma traição imperdoável à sua própria essência constitucional e uma violação aviltante dos direitos fundamentais ao regime democrático, à igualdade perante a lei e à liberdade em todas as suas manifestações", diz o documento

Os signatários do ofício pedem "a adoção de providências no âmbito das atribuições de Vossa Excelência [Augusto Aras], para pronta apuração de crimes contra as Instituições Democráticas junto às instâncias jurisdicionais superiores, bem como de todas as medidas cautelares necessárias e suficientes ao restabelecimento da ordem pública".

Eles ainda pedem autorização para que as procuradorias federais em cada estado possam também agir em relação aos atos de domingo.

