Procuradores da Lava Jato devem recorrer ao STF para barrar investigação

247 - Ex-integrantes da Lava Jato devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar barrar a investigação aberta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar se os integrantes força-tarefa tentaram investigar ilegalmente membros da Corte. Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, o recurso para tentar trancar o inquérito deverá ser enviado à ministra Rosa Weber.

Rosa Weber, que já negou um pedido trancar a investigação, é a relatora de dois habeas corpus que pedem a suspensão do inquérito aberto de ofício pelo presidente do STJ. Nesta sexta-feira (26), veio à tona a informação de que Martins avalia autorizar mandados de apreensão contra os procuradores.

O inquérito que apura as supostas ilegalidades contra os ministros do STJ foi aberto após a divulgação do conteúdo das mensagens que se tornaram públicas após a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido autorizada pelo STF a acessar os arquivos da Operação Spoofing.

