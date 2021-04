Procuradores da Lava Jato gastaram mais de R$ 5 mi com passagens e diárias

247 - Levantamento utilizado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) dos gastos com passagens aéreas e pagamento de diárias a procuradores da Lava-Jato mostra um gasto de R$ 5.34 milhões com os produtos entre setembro de 2013 e dezembro de 2020.

No momento, cerca de 800 páginas com dados de dispêndios de procuradores de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília estão sendo analisadas pelo tribunal, que está empenhado em "punir a Lava Jato", diz a reportagem da Veja.

Com o aval do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, as mensagens hackeadas também passaram a ser avaliadas pelo TCU. Segundo a reportagem da revista, a ideia é embasar uma determinação para o bloqueio de bens de procuradores como Deltan Dallagnol, até que sejam quitados os prejuízos em questão.

Uma conversa em particular, de 7 de dezembro de 2017, levantou a hipótese de uso ilícito do dinheiro público. Nela, Deltan é informado sobre um saldo de R$ 108.000 para diárias e passagens e, na sequência, estimula os procuradores Carlos Fernando Lima, Orlando Martello, Januário Paludo, Antônio Carlos Welter e Isabel Groba a "indicarem" voos. Deltan conclui: "quanto mais gastarmos agora, melhor".

Juntos, os cinco procuradores receberam pouco mais de R$ 2 milhões em pagamentos de diárias ao longo da Lava Jato.

Dados foram obtidos pelo Poder360 via Lei de Acesso à Informação (LAI) em fevereiro deste ano, mostram que a operação Lava Jato gastou R$ 7,5 milhões em diárias e passagens ao longo de sete anos. Do valor total, mais de R$ 3 milhões foram pagos em diárias a cinco procuradores

