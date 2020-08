Procuradores pressionam STF para limitar poder do Procurador Geral da Reoública

Em plena guerra interna, membros do Ministério Público consideram como ponto positivo a possibilidade de enquadramento do Procurador Geral da República pelo STF edit

247 - Integrantes do Ministério Público que fazem oposição a Augusto Aras consideram que é positivo que o caso envolvendo os dados da Lava Jato vá para o plenário do STF. A alta corte definirá, a partir da análise e da decisão sobre o caso os limites do poder do procurador-geral da República.

Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, os oponentes de Aras no Ministério Público têm a expectativa de que o STF impeça que o procurador geral exerça a prerrogativa de interferir no trabalho dos procuradores

As forças-tarefas, principalmente a da Operação Lava Jato em Curitiba, se transformaram em grupos intocáveis. O julgamento sobre o compartilhamento de dados da operação deve servir como um ponto final para isso.

