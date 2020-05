Procuradores veem indícios de que Bolsonaro cometeu crimes

247 - Integrantes da equipe do procurador-geral da República, Augusto Aras, veem indícios de que Jair Bolsonaro cometeu algum dos seguintes delitos ao interferir na Polícia Federal: prevaricação, advocacia administrativa ou afronta a um dispositivo da lei de abuso de autoridade.

Segundo reportagem dos jornalistas Fábio Fabrini e Matheus Teixeira na Folha de S.Paulo, trata-se de uma avaliação preliminar feita com base nos últimos elementos de prova que vieram à tona no inquérito que apura se a ingerência do mandatário na corporação, tinha como objetivo blindar parentes e aliados políticos em investigações.

A equipe de procuradores considerou que no vídeo da reunião do dia 22 de abril, liberado para divulgação por ordem judicial na última sexta-feira (22) e em mensagens trocadas por celular, há evidências de que Bolsonaro se movia pelo propósito de assegurar alguma vantagem a si próprio ou a terceiros.

Um dos desafios da investigação é identificar quem em específico ele buscava eventualmente beneficiar e em quais processos. Isso dependerá de diligências ainda pendentes, como depoimentos de testemunhas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.