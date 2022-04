Procuradoria abre inquérito para investigar a distribuição de bíblias em evento do MEC

A instituição do MPF apura se o ato pode ser enquadrado no crime de improbidade administrativa cometido pelo ex-ministro Milton Ribeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria da República no Pará (PR-PA) abriu um inquérito preliminar para investigar a distribuição de bíblias, com fotografias do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, durante evento organizado pelo MEC no município de Salinópolis (PA). A instituição do Ministério Público Federal (MPF) apura se o ato pode ser enquadrado no crime de improbidade administrativa, que prevê perda de mandato e dos direitos políticos por até 14 anos, mais o pagamento de multa de até 24 vezes o valor utilizado no delito. A informação foi publicada pelo blog do Fausto Macedo.

O prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto de Sena Filho (PL), o Kaká Sena, bancou a tiragem de mil cópias da bíblia a um custo de R$ 70, segundo fontes que participaram do evento relataram ao jornal O Estado de S.Paulo. O rosto do chefe do Executivo municipal também estampou a capa e a contracapa dos livros sagrados.

O ex-ministro havia admitido, em março, que, na liberação de verba para ações na educação, o governo Jair Bolsonaro prioriza prefeituras com pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-chefe do MEC disse à Polícia Federal que Jair Bolsonaro pediu para receber o pastor Gilmar Santos. Ribeiro, no entanto, afirmou que os encontros não podem ser interpretados como privilégios dado aos religiosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE