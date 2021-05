Procuradoria do DF pede que ação da Lava Jato sobre doações da Odebrecht ao Instituto Lula seja enviada para São Paulo

MPF defendeu que o processo sobre as supostas doações da Odebrecht ao Instituto Lula seja enviado para São Paulo. Procuradoria alega que a sede do Instituto Lula e os réus ficam em São Paulo e, por isso, o processo deve ser enviado à Justiça Federal no Estado edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma manifestação à Justiça Federal defendendo que processo sobre as supostas doações da Odebrecht ao Instituto Lula seja enviado para São Paulo. A informação é da coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

A ação penal havia sido encaminhada à Justiça do Distrito Federal após o ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Edson Fachin julgar a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar as acusações da Lava Jato contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

A Procuradoria, porém, avalia que como a sede do Instituto Lula e os réus ficam em São Paulo, o processo deve ser enviado à Justiça Federal no Estado. Atualmente, a ação está sob responsabilidade do juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. O magistrado já absolveu Lula de um de um outro processo em 2018.

