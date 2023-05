Procuradoria pede acesso a relatórios da Abin produzidos antes dos atos golpistas

O material foi enviado à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu cópia dos relatórios de inteligência relacionados às ameaças dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o material foi enviado à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional no dia 20 daquele mês e está sob sigilo.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública negaram ter recebido os comunicados.

A defesa de Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, disse que ele não foi alertado por alguma agência ou órgão oficial sobre os ataques de 8 de janeiro.

"A defesa do general Gonçalves Dias afirma que ele não foi alertado por nenhuma agência ou órgão oficial antes dos atos de 08/01. Ao contrário do divulgado, o General promoveu todos os esforços que estavam a seu alcance para que nada de mais grave ocorresse, conforme será provado ao cabo de todas as investigações em curso", afirmou o advogado André Callegari.

